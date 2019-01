PSG : Julien Cazarre taille Al-Khelaifi, il ne pardonne pas ce transfert

Dans : PSG, Mercato, Ligue 1, Serie A.

Le 8e de finale de la Ligue des Champions contre Manchester United approche et du côté de Paris, on se demande bien qui va jouer au milieu de terrain. Et pour cause, Marco Verratti est blessé tandis qu’Adrien Rabiot a été écarté par le président Nasser Al-Khelaïfi. Du côté de Julien Cazarre, grand supporter du club de la capitale, on regrette encore la vente, en août 2017, d’un certain Blaise Matuidi, titulaire à la Juventus Turin et toujours aussi précieux en Equipe de France. A n’en pas douter, le soldat de Didier Deschamps en sélection aurait été bien utile au club de la capitale cette saison.

« Marco le hibou. C’est le gars le plus attachant du club, il est mignon, il est gentil, mais à un moment, il va falloir arrêter de le voir comme un minot de 15 ans prépubère en pleine croissance ! Dès qu’une grosse échéance approche, Marcolino nous fait le coup du carnet de correspondance. En attendant, y en a un qui s’est fait dégager pour manque de compétitivité et qui se retrouve titulaire dans l’équipe favorite pour la Ligue des champions. Le même qui était titulaire dans l’équipe championne du monde. Et de là où il est, il nous embrasse » a regretté dans France Football un Julien Cazarre qui ne digère pas ce transfert de Blaise Matuidi à la Juventus Turin. Et qui l’a toujours très mauvaise après Nasser Al-Khelaïfi…