PSG : José Mourinho chauffe le Qatar, il rêve de Paris !

Dans : PSG, Mercato.

Tout le monde l'a constaté, José Mourinho est de plus en plus intéressé par la Ligue 1, l'entraîneur portugais, viré par Manchester United cet hiver, ayant notamment assisté à deux matches de Lille. Le nom du Special One a également été évoqué du côté de Lyon, une rumeur ayant même circulé sur sa présence dans un aéroport de la capitale des gaules afin de rencontrer Jean-Michel Aulas. Mais selon L'Equipe, si José Mourinho regarde de près notre Championnat, ce n'est pas pour rejoindre l'Olympique Lyonnais ou le LOSC, mais bel et bien le Paris Saint-Germain. Multipliant les signaux envoyés à l'Emir du Qatar, de manière directe ou indirecte, le technicien a notamment fait passer un message très simple qui plaide en sa faveur, Thomas Tuchel n'a jamais gagné la Ligue des champions et cela n'est probablement pas un avantage. José Mourinho a bien compris que ces dernières semaines pourraient changer la donne concernant l'avenir parisien du coach allemand au PSG.

Cependant, un attendant un éventuel signe du Paris Saint-Germain, José Mourinho négocierait également avec l'AS Rome, avec pour condition que le club italien se qualifie pour la prochaine Ligue des champions. Et qui dit Roma dit...Qatar, puisque malgré les dénégations du propriétaire américain du club de la capitale transalpine, il se dit que du côté de Doha l'AS Rome serait sur la liste des équipes qui pourraient rejoindre le giron du Qatar. En attendant, José Mourinho reste tranquillement dans l'ombre, prêt à bondir au cas où on ferait appel à lui à Rome....ou à Paris.