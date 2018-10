PSG : « Je suis à Barcelone », Neymar s'éclate avec les rumeurs

Dans : PSG, Liga, Mercato, Foot Europeen.

Afin de bien remuer le couteau dans la plaie du Paris Saint-Germain, Neymar s'est affiché sur les réseaux sociaux dans les rues de... Barcelone.

Arabie Saoudite, Portugal, Barcelone... Le feuilleton Neymar en vacances n'en finit plus. Suite à un gros périple dans la péninsule arabique avec sa sélection du Brésil, pour affronter notamment l'Argentine (1-0), le joueur de 26 ans a ensuite profité des jours de repos accordés par Thomas Tuchel pour filer au Portugal, où il a assisté à une manche de coupe du monde de surf pour supporter son ami Gabriel Medina. Et avant de rentrer à Paris, alors que ses coéquipiers ont battu Amiens en L1 samedi (5-0), l'attaquant s'est offert un dernier baroud de bonheur... du côté de Barcelone.

L'occasion pour lui de retrouver une ville qui lui est chère, vu qu'il a passé quatre saisons au Barça, et de répondre aux rumeurs de la presse catalane l'envoyant loin de Paris. « Je suis avec mon fils. Maintenant, je suis à Barcelone (rires) », a lancé Neymar, dans une story Instagram où on le voit marcher dans les rues de Barcelone avec son compatriote Arthur. Après tout cela, Tuchel espère retrouver, au Camp des Loges lundi, un Neymar frais mentalement, à défaut de l'être physiquement, avant le gros menu de la semaine contre Naples en Ligue des Champions et face à l'OM en Ligue 1.