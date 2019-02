PSG : Il voulait signer à Paris, ce joueur s'est fait retourner le cerveau par son club

Dans : PSG, Mercato, Bundesliga.

En quête d’un milieu défensif au mois de janvier, le Paris Saint-Germain a tenté plusieurs options.

Il y avait clairement celles d’Antero Henrique, et celles de Thomas Tuchel. Et pour le coach allemand, faire venir Julian Weigl était une ambition avouée. Un véritable échec puisqu’aucun accord n’a été trouvé en ce sens. Et ce malgré l’intérêt prononcé du joueur allemand, qui était prêt à tout pour signer à Paris, avant d’entendre les arguments du Borussia Dortmund qui ont visiblement fait leur effet. C’est ce que raconte Weigl dans un entretien pour la branche allemande d’Eurosport.

« C’était difficile, avoir une telle opportunité (rejoindre le PSG, ndlr), après avoir connu une première partie très insatisfaisante pour moi... Nous avons discuté, nous nous sommes assis autour d’une table et avons parlé. C’est à ce moment-là que j’ai compris que le club n’avait pas l’intention de me laisser partir. Cela m’a montré que le club comptait sur moi. Bien sûr, je ne pouvais qu’accepter. Alors, je me suis mis au service de l’équipe, dans la position à laquelle le coach m’a aligné. Je sais aussi ce que je dois à ce club qui m’a fait confiance alors que je venais de deuxième division. Alors, je n’avais aucune raison de faire des pieds et des mains pour partir, de faire grève ou autre », a expliqué Julian Weigl, qui n’a donné aucun indice sur ce qu’il ferait à l’issue de la saison. Cela pourrait dépendre de son temps de jeu, d’une éventuelle prolongation, ou d’un retour de flamme du PSG ?