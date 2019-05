PSG : Henrique ne le lâche pas depuis deux ans, il va falloir y aller

Dans : PSG, Mercato, Bundesliga.

Signer des stars mondiales confirmées et des jeunes joueurs prometteurs, telle est la devise du PSG depuis la prise en main du club par QSI.

Pour le moment, cela ne permet pas d’atteindre le plus haut niveau européen, mais le club de la capitale ne lâche rien. La preuve avec cette cible de longue date toujours visée par Antero Henrique, deux ans après son arrivée. En 2017, le directeur sportif portugais avait tenté de ravir Evan N’Dicka de l’AJ Auxerre, où il était formé. Sans réussite, tout comme l’année suivante, où le défenseur central d’alors 18 ans avait décidé de tenter l’aventure à Francfort, dans un transfert à 5,5 ME.

Un an plus tard, Henrique est toujours sur le coup selon Paris United, qui affirme que le DS du PSG apprécie le gaucher polyvalent, tout comme Thomas Tuchel. De quoi provoquer une nouvelle offensive, même si cette fois-ci la donne sera totalement différente. En effet, sa belle saison en Allemagne a fait grimper sa cote en flèche, et il en coûterait désormais 25 ME pour faire venir Evan N’Dicka cet été. Un investissement qui n’est plus du tout anodin, et pas forcément prévu non plus à ce poste. Mais si l’ensemble de la direction technique est certaine de son coup, il vaudra mieux éviter de laisser passer une troisième fois ce défenseur central qui ne cesse de progresser.