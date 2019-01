PSG : Gueye fonce vers le PSG à un prix surprise au mercato !

Dans : PSG, Mercato, Ligue 1, Premier League.

Ce week-end, TF1 affirmait que la piste prioritaire du Paris Saint-Germain pour se renforcer au poste de milieu défensif était Idrissa Gueye. Sous contrat avec Everton jusqu’en juin 2022, le Sénégalais se rapproche bien de la capitale, à en croire les informations du journal L’Equipe. Et pour cause, les différentes parties se sont récemment rapprochées au point qu’un accord est désormais envisageable entre le champion de France en titre et les Toffees. Et pour une somme bien inférieure aux 45 ME parfois évoqués par les médias britanniques, qui pensaient Everton capable de refuser n’importe quelle proposition pour son milieu de terrain, utilisé à 18 reprises en Premier League cette saison.

« Conscient de l’influence de son joueur, Everton a fixé pour Paris un montant précis. Quelque 30 ME. Soit l’enveloppe du recrutement hivernal. En interne, au sein du club anglais, la valorisation de Gueye était fixée à 20 ME quelques semaines plus tôt. Une inflation soudaine… Sans doute l’effet Paris. Le club de la capitale va-t-il atteindre le montant souhaité ? En interne, on se voulait relativement confiant hier. Une confiance diffusée à Gueye et à son entourage » explique le quotidien, qui précise par ailleurs que le désormais célèbre Pini Zahavi a été mandaté par le Paris Saint-Germain pour mener ce dossier à bien. Et preuve que le dossier avance, l’ancien Lillois s’est déjà renseigné sur un point de chute à Paris, où il pourrait débarquer dans les tous prochains jours. Une arrivée qui marquerait la fin d’un interminable feuilleton pour le club francilien…