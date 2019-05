PSG : Griezmann et 4 Merengue pour remplacer Neymar, il fallait oser

Dans : PSG, Mercato.

Sur le point de quitter l’Atlético Madrid, Antoine Griezmann n’a pas encore annoncé l’identité de sa prochaine équipe. De quoi laisser la place à différentes rumeurs plus ou moins crédibles.

Simple exemple ce jeudi avec l’incroyable une du quotidien As, qui n’envoie pas le Français au FC Barcelone. Non, le média madrilène le voit plutôt au Paris Saint-Germain. Le début d’une histoire assez ridicule… Car selon nos confrères, l’intérêt parisien pour Griezmann est bien la preuve que Neymar va rejoindre le Real Madrid. Et ce ne serait pas le seul indice. La source espagnole reprend effectivement l’article du Parisien, dans lequel on apprenait que le PSG suivait les situations de Toni Kroos, Isco et Gareth Bale.

Du coup, As s’emballe et chiffre la triple opération à 210 M€, ou plutôt 330 M€ si l’on ajoute les 120 M€ de la future clause libératoire de l’international tricolore. Cela tombe bien, ce serait justement le prix réclamé par le PSG pour Neymar, dont le départ pourrait aussi être compensé par la signature de James Rodriguez. Un sacré scénario ! Vous l’aurez compris, ces rumeurs n’ont pas la moindre crédibilité, d’autant que le rédacteur ibérique termine en précisant que l’entraîneur Zinédine Zidane ne veut pas de Neymar. Tout ça pour ça…