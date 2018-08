PSG : Grégory Schneider force le PSG à faire pleurer le clan Rabiot

Dans : PSG, Ligue 1, Mercato.

Le cas Adrien Rabiot commence à sérieusement agacer les supporters du Paris Saint-Germain, le milieu de terrain français traînant très clairement les pieds pour prolonger son contrat avec le club de la capitale. Interrogé sur l'attitude d'Adrien Rabiot, Grégory Schneider estime que le PSG ne doit rien céder, quitte à laisser partir libre l'été prochain. Car le journaliste de Libération s'agace de la façon dont Paris a tendance à toujours céder à ses joueurs.

« Ce qui me dérange avec Rabiot, c’est qu’une fois de plus le PSG est fragilisé par rapport aux joueurs. Il faut qu’un à moment une autorité dise : ça coûte ce que ça coûte, mais on le garde jusqu’au bout. A un moment le club doit s’incarner, et tu ne peux pas, suivant les prolongations des uns et des autres, passer à la caisse à chaque fois. C’est ton image qui est dégradée. Que le PSG le laisse partir libre en fin de saison, mais ne cède rien. C’est déjà arrivé à des grands clubs. Toujours céder, c’est une forme de faiblesse et le fair-play financier ils peuvent s’en arranger différemment, ils ont des joueurs forte valeur marchande (...) A un moment ils doivent faire savoir que ce n’est pas un joueur qui fait sa loi, il ne faut pas s’aplatir (...) Adrien Rabiot a toujours avancé dans le conflit », a prévenu, sur la chaîne L'Equipe, Grégory Schneider.