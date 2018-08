PSG : Grand soulagement à Paris, Di Maria va rester et prolonger

Dans : PSG, Mercato.

En difficulté pour se renforcer, le Paris Saint-Germain a aussi du mal à dégraisser son effectif cet été.

Plusieurs joueurs annoncés sur le départ sont toujours là, solidement accrochés au club de la capitale. C’est notamment le cas des attaquants Jesé Rodriguez et Jean-Christophe Bahebeck qui attendent désespérément une offre à la hauteur de leurs ambitions. Quant à Angel Di Maria (30 ans), que l’on situait également proche de la sortie, la direction francilienne a finalement décidé de le conserver, révèle le journal L’Equipe. Après les départs de Lucas et Javier Pastore ces derniers mois, le PSG ne peut pas se permettre d’affaiblir encore son banc des remplaçants.

Paris est donc ravi de considérer l’ailier argentin comme un joker de luxe derrière Kylian Mbappé, Edinson Cavani et Neymar. Et de son côté, Di Maria se sent bien dans la Ville Lumière. L’ancien joueur du Real Madrid semble même déterminé, lui qui a débuté le match amical contre l’Atlético Madrid (3-2) lundi, soit le lendemain de son retour à l’entraînement. En résumé, tout le monde est content, à tel point que les deux parties envisagent une prolongation du contrat qui les lie jusqu’en 2019. Un sacré revirement de situation !