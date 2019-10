PSG : Grâce à ce problème, Mbappé va tout casser

Dans : PSG, Ligue 1.

Personne n'en doutait, mais Kylian Mbappé est capable de faire aussi mal aux défenses adverses en étant titulaire, que lorsqu’il est remplaçant.

En raison de sa blessure à la cuisse et de sa lente cicatrisation, l’attaquant français avait du déclarer forfait pour les matchs des Bleus, et entrer simplement en fin de match contre Nice et Bruges. Avec une efficacité qui ne laissait plus de place au doute en ce qui concerne sa forme physique. Et si justement, cette blessure contractée tôt dans la saison après un exercice précédent éprouvant, allait permettre au champion du monde de retrouver ses jambes. C’est la théorie de l’un de ses anciens entraineurs, Ludovic Batelli, qui l’a eu dans les équipes de jeunes en équipe de France.

« On peut presque dire que cet arrêt forcé aura été un mal pour un bien. La blessure est souvent la conséquence d’une fatigue physique et mentale. Kylian a accumulé beaucoup de temps de jeu pour un très jeune joueur. Il enchaîne les saisons dans des équipes où le niveau d’exigence est très élevé sans avoir la possibilité de souffler. En coupant, il a retrouvé de la fraîcheur », a livré le formateur dans les colonnes du Parisien. Une théorie souvent évoquée dans le monde professionnel, où une absence d’un mois pour une blessure dans une période moins décisive, peut permettre d’arriver dans les moments cruciaux avec une plus grande fraicheur.