PSG : Florentino Perez n'a toujours pas digéré que Mbappé signe au PSG

Dans : PSG, Mercato, Liga, Monaco.

Il y a un an, alors que le Real Madrid semblait avoir mis tous les atouts de son côté, Kylian Mbappé signait finalement au Paris Saint-Germain à offre égale, le jeune attaquant français ayant choisi ouvertement de rejoindre le club français. Forcément du côté des Merengue, Florentino Perez l'a eu un peu mauvaise, et cela ne semble pas s'être calmé surtout après la victoire de l'équipe de France lors du Mondial et le titre de meilleur jeune joueur obtenu par Kylian Mbappé.

Invité de RMC Sport en marge de la SuperCoupe d'Europe entre le Real Madrid et l'Atlético Madrid, Vadim Vasilyev, qui a vendu Kylian Mbappé au Paris Saint-Germain, avoue que le président madrilène lui en veut toujours un peu. « J’ai parlé avec Florentino Perez, à chaque fois qu’il me voit, il me reproche toujours de ne pas lui avoir vendu Kylian Mbappé ! », a reconnu le dirigeant de l'AS Monaco, qui cette saison a fait affaire avec les Colchoneros à qui le club de la Principauté a cédé Thomas Lemar.