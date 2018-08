PSG : Filipe Luis à Paris ? La réponse cash de l’Atlético

Dans : PSG, Mercato, Liga.

Une semaine pour trouver un arrière gauche, voici le défi qui se présente devant le PSG, qui a jusqu’ici pris son temps dans tous ses dossiers.

Mais le temps justement, il va finir par manquer à ce rythme. Et ce forcing de dernière minute pour faire venir l’expérimenté arrière gauche Filipe Luis, ne semble pas vraiment avoir l’effet escompté. Si le joueur est partant pour relever le défi parisien, avec le contrat et le salaire qui vont avec, l’Atlético Madrid ne compte pas s’en séparer comme ça et l'ancien de Chelsea n'a pas l'intention d'aller au clash non plus, selon UOL.

Le PSG est prêt à mettre jusqu’à 15 ME sur la table pour obtenir gain de cause, mais selon Marca, les Colchoneros espèrent un transfert approchant les 30 ME. Un coup de bluff pour un latéral de 33 ans avec une seule année de contrat restante. Mais cela a le mérite de faire comprendre que le club espagnol est très loin de brader un joueur international avec une telle expérience, et qu’il compte même le conserver sauf en cas d’offre difficilement refusable. Paris, qui n’avait pas forcément d’ouvrir le porte-monnaie aussi grand, est prévenu.