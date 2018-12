PSG : Fabinho, trop bon pour signer à Paris au mercato

Dans : PSG, Mercato, Premier League.

Le Paris Saint-Germain a décidé de se tourner vers la Premier League pour se renforcer au milieu de terrain.

Les premières cibles sont connues, et elles se nomment Idrissa Gueye ou Abdoulaye Doucouré. Mais Paris a toujours dans un coin de sa tête la possibilité de faire signer Fabinho. Ce dernier a connu une première partie de saison très décevante avec Liverpool, en se morfondant sur le banc de touche pendant les premiers mois. De quoi mettre sur pied un prêt avec option d’achat. Une solution rêvée par Antero Henrique, qui suivait le Brésilien quand il était indispensable à l’AS Monaco, et ambitionne plus que jamais de le faire revenir en Ligue 1.

Avec son expérience malgré son jeune âge, sa connaissance du championnat de France et sa polyvalence, Fabinho a de quoi faire saliver. Mais selon L’Equipe, le fait que Fabinho termine l'année actuellement en étant beaucoup plus présent avec Liverpool, n’incite clairement pas les dirigeants des Reds à s’en séparer. Jurgen Klopp est persuadé depuis le début que son milieu de terrain va finir par s’imposer et apporter sa pierre à l’édifice cette saison. Des progrès et une importance de plus en plus grande qui empêchent donc toute opération, malgré l’instance d’un Antero Henrique qui a certainement laissé passer sa chance quand le Brésilien évoluait encore sous ses yeux à Monaco.