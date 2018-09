PSG : Et si c’était lui, le milieu dont Paris a tant besoin ?

Dans : PSG, Mercato.

Avec les difficultés rencontrées cette semaine à Liverpool, le PSG semble avoir bien compris que le problème se situe bien au milieu de terrain.

Le club de la capitale a la possibilité de rattraper le coup en janvier, en faisant venir un joueur de son choix, le règlement autorisant désormais à rajouter des éléments pour la deuxième partie de la Ligue des Champions, si jamais le PSG en est. Déjà étudiée par Antero Henrique pendant l’été, sans que cela ne débouche pour une offre, la piste menant à Frenkie de Jong prend de l’ampleur.

The Sun annonce ainsi que Manchester United est très intéressé par l’international néerlandais, mais que le PSG sera son principal concurrent. L’été dernier, une offre de 45 ME de la part de Tottenham a été rejetée par l’Ajax Amsterdam, et son transfert pourrait donc se boucler autour des 50 ME. Un prix que le PSG sera bien obligé de mettre s’il veut se renforcer de manière considérable cet hiver, ce qui semble inévitable si les problèmes du milieu de terrain venaient à persister.