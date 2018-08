PSG : Eriksen au PSG, fin de la rumeur délirante au mercato !

Dans : PSG, Mercato, Ligue 1, Premier League.

A la recherche d’un latéral gauche et d’un milieu défensif au mercato, le PSG a été associé à un joueur plus offensif ces dernières heures.

En effet, le Sunday Express assurait notamment ce week-end que le club de la capitale était prêt à poser 110ME sur la table pour recruter Christian Eriksen, le meneur de jeu des Spurs de Tottenham. « Le club de la capitale nous a démenti cette rumeur apparue il y a quelques semaines » affirme de son côté Le Parisien, qui met donc officiellement fin à cette piste qui n’avait de tout de façon pas grand-chose de crédible.

« Cette information était d’autant moins crédible que le PSG n’est aujourd’hui pas en mesure de débourser une telle somme que ce soit pour Eriksen ou Ivan Rakitic » précise le quotidien francilien, qui rappelle que le club de la capitale est toujours sous la menace d’une enquête de l’UEFA liée au fair-play financier, même si la vente de Gonçalo Guedes pour environ 60ME bonus compris va sans doute calmer l’instance européenne. Une chose est certaine, la somme récupérée dans l’opération Guedes ne sera pas réinvestie sur un joueur offensif. Car le PSG n’a plus que 48 heures pour boucler l’arrivée d’un latéral gauche et si possible d’un milieu défensif…