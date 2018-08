PSG : Enfin une avancée concrète dans ce dossier à 40 ME

Dans : PSG, Mercato, Serie A.

Dossier prioritaire d’Antero Henrique depuis des semaines, le recrutement d’Alex Sandro avance enfin selon la presse italienne.

Ce vendredi, Tuttosport annonce qu’un accord est sur le point d’être trouvé au sujet du transfert du défenseur brésilien. Ce dernier pourrait permettre à une Juventus très dépensière cet été de faire un peu de place dans son effectif, et de récupérer une somme d’argent non négligeable. Ceci dans le but de faire venir un autre joueur du Real Madrid, à savoir Marcelo, très apprécié par Cristiano Ronaldo.

Mais pour le moment, le PSG essaye surtout de conclure cette arrivée, et est parvenu à faire baisser les exigences turinoises de 10 ME. Ainsi, c’est désormais la somme de 40 ME qui sera nécessaire pour recruter Alex Sandro, qui s’est lui mis d’accord avec le champion de France depuis longtemps. L’accord annoncé par le journal piémontais se confirmera-t-il dans les prochains jours, pour boucler le premier achat d’envergure de l’été au PSG ? Le club de la capitale, qui n’a pour le moment qu’un seul arrière gauche de métier, n’attend que cela.