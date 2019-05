PSG : Draxler au coeur d'une nouvelle guerre Tuchel-Henrique

Dans : PSG, Mercato.

Joueur mystère du Paris Saint-Germain depuis sa signature, Julian Draxler semblait enfin avoir vu sa carrière parisienne décoller au cœur de la saison, quand il avait su prendre son envol au sein du milieu de terrain. Mais les progrès aperçus ne se sont pas confirmés sur le long terme, et l’Allemand a littéralement disparu de la circulation en seconde partie de saison. Il fait désormais partie des joueurs qui sont considérés comme des déceptions pour cet exercice, et le PSG ne devrait pas s’accrocher à lui. C’est du moins la position du club et d’Antero Henrique, qui souhaite mettre l’ancien prodige de Schalke 04 sur la liste des transferts pour pouvoir récupérer des fonds.

Et pourtant, cette décision ne fait clairement pas l’unanimité, révèle Paris United ce dimanche. La raison ? Thomas Tuchel s’y oppose. L’entraineur allemand estime que son compatriote peut s’inscrire sur le long terme à Paris, et possède les qualités pour cela. Le milieu de terrain offensif y serait sensible, et se mettrait même à penser à une éventuelle prolongation de contrat, lui qui sera libre au mois de juin 2021. Autant dire que la partie n’est pas gagnée tant le désaccord est total entre les deux hommes, qui sont censé devoir marcher la main dans la main sur ce marché des transferts. Ce n’est pas gagné.