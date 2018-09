PSG : Des précisions sur le futur contrat en or de Verratti

Dans : PSG, Mercato.

Toujours pas revenu sur les terrains cette saison en Ligue 1, Marco Verratti a perdu son rang d’icône chez les supporters parisiens.

Depuis ses progrès épatants des premières saisons, l’Italien s’est quelque peu perdu, entre ses volontés de changer d’air, ses prolongations de contrat arrachées, ses performances en demi-teinte et ses nombreuses blessures possiblement liées à une hygiène de vie décriée. Mais aux yeux de la direction, l’ancien de Pescara demeure un joyau qu’il faut choyer, surtout à un poste où le choix est particulièrement restreint. C’est pour cela que, malgré un contrat qui court encore jusqu’en juin 2021, l’Italien est sur le point de prolonger une nouvelle fois. L’information déjà relayée régulièrement ces dernières semaines a été confirmée par Tuttosport, qui apporte quelques précisions.

Ainsi, l’agent de Marco Verratti, qui n’est autre que le fameux Mino Raiola, a avancé de possibles discussions salariales avec Chelsea et Manchester United en vue de l’été 2019, pour expliquer qu’il fallait blinder Verratti pour l’avenir. La direction a bien compris le message, et l’international italien s’oriente vers une prolongation de contrat de deux ans, soit jusqu’en juin 2023, avec un salaire qui passerait à 7 ME par saison. Pas mal pour un joueur qui, sur ses six saisons au PSG depuis son arrivée, n’a dépassé qu’une seule fois la barre des 30 matchs en Ligue 1.