PSG : Des contacts avec Paris, Conte fait un aveu

Sans club depuis son départ de Chelsea il y a tout juste un an, Antonio Conte est motivé à l’idée de reprendre du service.

Cela tombe bien, l’entraîneur italien a la cote sur le marché des transferts, notamment dans son pays. En effet, l’AS Roma ou encore l’Inter Milan sont régulièrement évoqués comme des clubs intéressés… tout comme le Paris Saint-Germain. Dans une interview accordée à Italia1, l’ancien manager de Chelsea a par ailleurs reconnu qu’il avait déjà été en contacts avec Nasser Al-Khelaïfi par le passé.

« Entraîner le PSG ? Non. Par le passé j'ai rencontré Nasser Al-Khelaifi mais je ne l'ai pas revu récemment. Est-ce que je vais entrainer en Italie l'année prochaine ? Il y a de bonnes chances, je peux aussi entraineur à l'étranger. Mais il y a la probabilité de rester également sans club. En pourcentage ? 60% de probabilité de revenir en Italie, 30% que je parte à l'étranger et 10% que je reste à attendre » a affirmé celui qui a également été à la tête de la sélection italienne lors de l’Euro 2016. Et qui sait que son style de jeu et son caractère plaisent à de nombreux clubs. Peu de chances donc, qu’il reste sans club…