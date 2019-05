PSG : Dembélé et Lukaku au mercato, la réponse tombe cash

Dans : PSG, Mercato, OL, Foot Europeen, Premier League.

Les questions cruciales pour le futur marché des transferts du Paris Saint-Germain sont connues à un mois de la fin de la saison.

La venue d’un milieu défensif est la priorité absolue, et la signature d’un avant-centre risque de le devenir sachant que la direction souhaite vendre à bon prix Edinson Cavani. Résultat, les pistes sortent pour un nouvel avant-centre à Paris, et Paris United fait le point sur ce dossier qui pourrait tout de même se débloquer tardivement pendant l’été. Si Antero Henrique s’est bien renseigné sur les profils de Luka Jovic et de Mauro Icardi, il a en revanche écarté deux possibilités.

A l’heure actuelle, selon les informations du média francilien, la direction parisienne ne retient pas les candidatures de Moussa Dembélé et de Romelu Lukaku. L’attaquant de l’Olympique Lyonnais est bien ancré et ne compte pas partir, même si L’Equipe affirmait qu’une offre de 50 ME pourrait faire réfléchir Jean-Michel Aulas. De son côté, Romelu Lukaku a clairement envie de voir ailleurs mais son profil ne séduit pas à Paris. Deux pistes pas forcément abandonnées, car l’été pourrait s’avérer plein de surprises, mais qui sont pour le moment mises de côté par le PSG, qui a visiblement d’autres idées en tête.