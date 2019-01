PSG : De Jong s'explique, Al-Khelaïfi va pleurer en entendant ça

Dans : PSG, Mercato, Liga.

Promis au Paris Saint-Germain depuis des semaines, Frenkie de Jong a tenu parole en effectuant son choix dès ce mois de janvier, soit six mois avant son départ.

En revanche, le milieu de terrain de l’Ajax Amsterdam n’est pas allé vers la destination longtemps attendue, préférant signer au FC Barcelone plutôt qu’au Paris Saint-Germain, qui lui faisait les yeux doux depuis des semaines et semblait avoir pris le dossier en mains. Mais le club catalan a finalement effectué une offre folle de 86 ME bonus compris et le Néerlandais a immédiatement pris la direction de la Catalogne. Invité à commenter ce choix déroutant pour Paris, De Jong a reconnu que les discussions et la proposition du club français avaient parfaitement fonctionné, et qu’il valait mieux pour lui rejoindre le PSG plutôt que le champion d’Espagne. Mais le Barça, c’est le Barça et De Jong a tout lâché pour signer en Espagne.

« Le PSG aurait été un excellent choix. Ils ont tout fait pour me prendre. Il y a un bon entraîneur et le PSG a une équipe jeune et talentueuse. La concurrence française est peut-être un peu moins forte, mais l’avantage d’un transfert sur le PSG aurait été que j’avais la plus grande garantie de temps de jeu là-bas et que je pouvais aussi grandir. Lorsque l’intérêt de Barcelone est devenu si sérieux, à la fin de la semaine dernière, j’ai choisi mon rêve. Ceci, malgré le fait que je n’ai pas encore parlé à l’entraîneur. Je n’y suis pas encore allé. Le fait que je n’ai pas opté pour le PSG mais pour le Barça, c’est purement parce que c’est le Barça », a livré le jeune milieu de terrain dans De Telegraaf. Un aveu qui risque de saper le moral des dirigeants parisiens, qui pensaient clairement avoir fait le plus dur, et qui malgré leurs efforts, voient De Jong rejoindre le FC Barcelone sans même que le joueur ait discuté avec Ernesto Valverde une seule seconde.