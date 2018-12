PSG : De Jong pour 75 ME au mercato, Paris est dégoûté

Dans : PSG, Mercato, Foot Europeen.

Actuellement en pourparlers avec Frenkie De Jong, le Paris Saint-Germain n'a pas du tout apprécié la façon de faire de l'Ajax Amsterdam...

Vendredi, le quotidien néerlandais De Telegraaf révélait au grand jour l'intérêt du club de la capitale française pour Frenkie De Jong. En quête d'un nouveau milieu défensif pour la saison prochaine, la direction francilienne a ciblé la pépite de l'Ajax depuis plusieurs mois. Après une première approche il y a quelques mois, Antero Henrique et Maxwell ont passé la seconde ces derniers jours. Puisque le directeur sportif du PSG et son coordinateur sportif ont rencontré l’agent de l'international néerlandais, jeudi à Amsterdam, pour évoquer les modalités d’un potentiel transfert. Un rendez-vous qui a donc fuité dans la presse, ce qui n'a pas plu au PSG, selon Le Parisien.

« L'information De Jong a été opportunément confirmée par Marc Overmars, le directeur sportif de l’Ajax. Ce dernier a même fixé le prix de vente de sa jeune pépite à 75 millions d’euros. Un tarif prohibitif qui a fait tiquer les dirigeants parisiens. Ces derniers ont fait savoir, ce vendredi, qu’ils n’entendaient pas investir une telle somme sur un joueur, certes talentueux, mais jamais confronté aux exigences d’un grand club et du très haut niveau. Cette manière d’annoncer la couleur et de faire monter les enchères leur a déplu. Car une fois de plus, le PSG et son budget conséquent servent d’aiguillon pour pousser les autres prétendants à se positionner », lance le quotidien national, qui confirme que les gros bras européens, tels que Barcelone, Manchester United ou Manchester City, sont aussi sur les rangs pour recruter De Jong. Une manière pour l'Ajax de faire savoir, que la rencontre entre le PSG et les représentants de De Jong, ne leur a pas plu non plus.