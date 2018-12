PSG : De Jong au Barça, quatre mots qui changent tout

Dans : PSG, Mercato, Foot Europeen.

C'est une bataille entre le Paris Saint-Germain et le FC Barcelone qui semble se préparer concernant Frenkie De Jong, le jeune milieu de terrain international néerlandais de l'Ajax Amsterdam. Et si en fin de semaine, une rumeur, démentie par le joueur, évoquait un accord déjà trouvé avec le PSG, la presse espagnole se régale ce lundi avec une déclaration du père de Frenkie De Jong, lequel donne clairement l'avantage au Barça. Seul problème, les médias espagnols, relayés par certains en France, ont juste oublié de traduire la fin de la phrase de De Jong Sr. Et forcément cette omission transforme une vraie déclaration en une fake news de toute beauté.

Interrogé par la chaine VoetbalPrimeur, John De Jong a en effet évoqué ce futur et probable transfert de son fils. « Frenkie doit juste décider lui-même. C’est un garçon très intelligent et il prendra probablement sa décision au printemps. Le fait qu'il parte de l'Ajax est certain à 95%. Qu'est-ce qui lui irait le mieux selon moi ? Une équipe qui joue au football. Et tous les clubs qui sont intéressés par lui sont des équipes de football. Barcelone serait le mieux en terme de climat mais il reste à voir s'ils peuvent s'aligner financièrement », a confié le père du milieu de terrain de l'Ajax Amsterdam. Mais le « en terme de climat » a été oublié du côté catalan, qui n'a retenu que « Barcelone serait le mieux », ce qui évidemment change un peu la donne. Car si la principale motivation de De Jong pour rejoindre la Catalogne est la météo, on peut encore croire dans les chances du Paris Saint-Germain.