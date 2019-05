PSG : De Gea à Paris, réponse attendue d'ici une semaine !

Dans : PSG, Mercato, Premier League.

Alphonse Areola et Gianluigi Buffon n'ont pas totalement convaincu cette saison au Paris Saint-Germain, le champion du monde et le légendaire italien n'ayant pas toujours été à la hauteur sur les gros rendez-vous. Depuis quelques semaines, le nom de David De Gea revient régulièrement comme un possible futur numéro 1 du Paris SG, le gardien international espagnol étant à un an de la fin de son contrat avec Manchester United. Et ce dimanche, le Sun affirme que du côté des Red Devils on a décidé de mettre les choses au clair avec David De Gea, à qui une proposition de prolongation a été transmise, avec un salaire colossal de 410.000 euros par semaine.

Après avoir fait cette offre à leur portier, les dirigeants de Manchester United ont prévenu David De Gea qu'ils souhaitaient une réponse ferme et définitive d'ici la fin du championnat...le week-end prochain. Car si le gardien de but décidait de répondre à d'autres offres, et notamment celle du Paris Saint-Germain, alors le club anglais devra rapidement trouver un nouveau portier. Ce dossier va donc s'accélérer dans les prochains jours, sachant que Manchester United a quelques doutes sur la volonté de David De Gea rester après une deuxième moitié de saison durant laquelle il a connu des soucis dans ses performances.