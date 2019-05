PSG : Cramé, Cavani n’a plus le niveau pour Paris lâche Ménès

Dans : PSG, Mercato.

Auteur de 17 buts en Ligue 1 cette saison, Edinson Cavani (32 ans) termine un exercice mitigé, pour ne pas dire décevant.

L’attaquant uruguayen n’a pas été épargné par les blessures ces derniers mois. Et même lorsqu’il était à 100 % de ses moyens, ses performances n’ont pas toujours donné satisfaction, notamment en raison d’un manque d’automatisme avec Neymar et Kylian Mbappé. Certains parleront plutôt d’une incompatibilité entre El Matador et ses deux coéquipiers. En tout cas, l’avant-centre sous contrat jusqu’en 2020 pourrait être poussé vers la sortie au profit d’un autre buteur. Une évidence selon Pierre Ménès, qui n’a pas changé de discours.

« Il a été très bon la saison passée mais très décevant cette saison, a commenté le consultant sur Twitter. Il a mis plus de cinq mois à se remettre de deux pépins musculaires et n’a pas le niveau technique pour combiner avec Neymar et Mbappé. Faut se poser les bonnes questions. La combativité de Neymar et Mbappé en Ligue des Champions ? Ça fait combien de temps que Cavani est au PSG rapport à la Ligue des Champions ? » Rappelons que l’ancien Napolitain n’a aucune envie de quitter Paris avant la fin de son bail.