PSG : Coup de théâtre et coup de poignard dans le dossier Ramsey

Dans : PSG, Mercato.

Toujours considéré comme un joueur qui compte à Arsenal, surtout en cette période de fêtes où les matchs s’enchainent en Angleterre, Aaron Ramsey possède néanmoins un profil qui fait saliver plusieurs clubs européens.

En premier lieu le Paris Saint-Germain, qui recherche activement un milieu de terrain et a bien évidemment pensé à l’international gallois pour faire oublier Adrien Rabiot. Les contacts avec Arsenal et l’entourage du joueur ont été plutôt positifs, même s’il avait été demandé aux dirigeants parisiens d’attendre le 1er janvier 2019 pour aborder pleinement cet éventuel changement de cap pour le milieu de terrain en fin de contrat au mois de juin.

Mais selon la Rai, la Juventus en a profité pour griller tout le monde dans ce dossier, et s’assurer la signature de Ramsey gratuitement en fin de saison. Une véritable spécialité de la part du club italien, qui travaille très tôt sur ce genre de dossier et parvient à proposer des contrats en or plusieurs mois à l’avance à des joueurs qui ont aussi besoin de certitude. Ainsi, le média italien assure que tout est déjà bouclé entre la Juventus et le Gallois pour un contrat de quatre ans et un salaire de 8 ME. De quoi faire tourner quelques têtes pour un joueur certes talentueux, mais irrégulier et qui a du mal à retrouver son meilleur niveau ces derniers temps. Néanmoins, le profil et surtout le prix très raisonnable pour faire craquer Arsenal avaient de quoi séduire le PSG, qui n’a probablement pas dit son dernier mot, même si la Juventus semble avoir pris un sérieux temps d’avance dans ce dossier.