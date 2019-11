PSG : Coup de théâtre dans l'affaire entre Neymar et un supporter rennais !

Dans : PSG.

Après avoir chambré Neymar alors que ce dernier venait chercher la médaille de finaliste de la Coupe de France, un supporter de Rennes avait pris un taloche...et porté plainte. La justice classe l'affaire.

Le 27 avril dernier, après la finale de la Coupe de France perdue par le PSG contre Rennes, un supporter rennais avait jugé utile d’insulter des joueurs parisiens alors que ces derniers venaient chercher la médaille de finaliste. Mais au passage de Neymar, ce fan bien placé dans la tribune officielle du Stade de France avait chambré le Brésilien, lequel lui avait mis une taloche sans vraiment le frapper. Ayant décidé de porter plainte contre Neymar, le supporter rennais affirmait avoir souffert physiquement suite au geste de l’attaquant parisien, avant de se dire harcelé au point de ne plus pouvoir sortir de chez lui.

Mais cela n’a visiblement pas convaincu la justice puisque L’Equipe annonce ce lundi soir que le parquet de Bobigny a classé l’affaire sans suite, se contentant d’un simple rappel à la loi pour Neymar, qui avait été entendu par la justice. Le dossier en restera là et le supporter du Stade Rennais n'a plus que ses yeux pour pleurer. On ne sait d'ailleurs pas si la plainte à priori déposée contre Pierre Ménès, lequel avait été sans pitié lors du CFC avec le prénommé Nelson, a été balayée également.