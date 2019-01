PSG : Coup de théâtre, ce départ n'est pas bouclé au mercato !

Dans : PSG, Mercato, Ligue 1.

Dimanche, Paris-United révélait que tout était bouclé pour la résiliation du contrat à l’amiable de Lassana Diarra, lequel allait prendre sa retraite sportive et se concentrer sur son projet de boisson énergisante. Mais en ce début de semaine, le son de cloche est légèrement différent dans les colonnes du journal L’Equipe, pour qui le départ de Lassana Diarra n’est pas encore totalement bouclé. Surtout, l’ancien joueur de l’Olympique de Marseille pourrait rechausser les crampons… en MLS !

« Le milieu du PSG discute avec les dirigeants parisiens autour de son futur immédiat. Une résiliation et une reconversion sont évoquées. L’international, en fin de contrat au PSG, envisage, s’il n’arrête pas sa carrière, de partir à l’étranger et possiblement aux Etats-Unis » écrit le quotidien national, avant de poursuivre. « La résiliation n’est, en l’état, pas actée. Dans son entourage hier soir, on confirmait de nombreuses discussions. Même tonalité au sein du club de la capitale. Dans tous les cas, Diarra, présent samedi à l’entraînement, devrait rapidement voir son avenir se décanter ». Mais pour l’instant, il est toujours un joueur du PSG à la disposition de Thomas Tuchel. Même si l’entraîneur allemand l’a très peu utilisé cette saison.