PSG : Coup de théâtre, Cavani parle prolongation à Paris !

Dans : PSG, Mercato, Ligue 1.

En juin 2020, Edinson Cavani sera en fin de contrat au Paris Saint-Germain. C’est donc le moment pour le club de la capitale de négocier avec l’attaquant uruguayen afin de le prolonger, sous peine de vivre une saison compliquée l’an prochain, avec la crainte de le voir partir pour zéro euro. Dans le viseur de Naples mais également de l’Atlético Madrid, le buteur de l’Uruguay attend peut-être un signe du PSG. Un signe qui tarde à venir puisque le Paris Saint-Germain ne lui a toujours pas proposé un nouveau contrat, comme l’a confirmé le joueur en personne à RMC Sport.

« J’ai toujours le soutien du président qui est toujours à mes côtés. Gagner la Ligue des Champions est quelque chose de très important pour le club et pour moi. J’aimerais la gagner, et si c’est avec le PSG, ce serait magnifique. J’ai passé beaucoup de temps ici, avec le club, les supporters. Et à la fin, tu commences à te sentir comme si tu étais un supporter depuis toujours. Avec le temps, tu commences à ressentir quelque chose de particulier. Après, je sais que le football, c’est le football. Aujourd’hui tu es là et demain tu peux être ailleurs. Je ne sais pas ce qu’il va se passer. J’ai un contrat jusqu’en 2020. Je veux respecter mon contrat. Je vais respecter le PSG jusqu’en 2020. Pour l’instant, je n’ai pas eu de discussion pour prolonger » a confié le meilleur buteur de l’histoire du Paris Saint-Germain. Les prochains mois en diront plus sur l’avenir de l’Uruguayen en France. Car à l’évidence, il faudra trancher cet été au plus tard du côté de l’état-major parisien, qui pourrait bien se dire que prolonger le meilleur buteur de son histoire ne serait pas si insensé.