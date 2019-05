PSG : Coup de théâtre, Buffon jusqu'en 2021 à Paris ?

Dans : PSG, Mercato.

Depuis le début du printemps, Gianluigi Buffon avait de quoi être inquiet. Le gardien italien est ainsi resté de longues semaines sans nouvelle de sa prolongation de contrat, qui était actée avant sa bourde et l’élimination face à Manchester United. Les derniers propos de Thomas Tuchel sur la fin de la règle de l’alternance entre les gardiens laissaient pressentir une sortie plus rapide que prévue pour le gardien du Paris Saint-Germain. Mais selon L’Equipe, ce n’est désormais plus la tendance puisque Buffon a été tout récemment rassuré par sa direction, qui lui a expliqué que l’accord trouvé en début d’année était toujours valable sur le principe, et devait donc être confirmé en fin de saison.

L’accord porte sur une année supplémentaire, et une autre en option, ce qui laisse à penser que le PSG compte toujours sur l’ancien de la Juventus pour les années à venir, puisque cela pousserait cette collaboration jusqu'en 2021 possiblement. Un choix qui peut surprendre pour le gardien de 41 ans, qui ne part pas comme favori pour débuter la saison prochaine au poste de numéro 1, qui semble promis à Alphonse Aréola. Néanmoins, la prudence est de mise, Gigi Buffon ayant, avec son expérience, bien compris que le vent pouvait rapidement tourner en haut lieu avec Nasser Al-Khelaïfi, qui souhaite aussi savoir ce que deviendra Kevin Trapp, de retour d’un prêt convaincant à Francfort.