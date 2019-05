PSG : Coup de sang d'Al-Khelaïfi, il veut se payer N'Golo Kanté

Dans : PSG, Mercato.

Privé de recrutement cet été mais qualifié pour la prochaine Ligue des Champions, Chelsea aura-t-il les moyens de ses ambitions ?

A en croire la difficile saison que viennent de connaitre les Blues, ce n’est pas certain du tout. De quoi provoquer le départ des plus grandes stars du club ? C’est bien possible puisqu’Eden Hazard fonce vers le Real Madrid, et que N’Golo Kanté pourrait recevoir des sollicitations de premier choix. Déjà courtisé l’été dernier, le milieu de terrain a vécu une saison timorée, avec un replacement au poste de relayeur qui ne lui a pas permis de se montrer aussi indispensable qu’habituellement. Sa fidélité à Chelsea lui avait permis de repousser toutes les offres, mais elle sera à nouveau testée cet été. The Mirror annonce ainsi ce dimanche que le PSG va encore tenter sa chance, avec une offre capable de faire chanceler tout le monde.

Le journal anglais annonce que Nasser Al-Khelaïfi, lassé par les discussions infructueuses avec Everton au sujet de la signature d’Idrissa Gueye, rêve de faire le gros coup de l’été en recrutant le champion du monde français. Les obstacles sont toutefois nombreux. Chelsea ne veut pas perdre tous ses meilleurs joueurs, et Kanté n’a jamais fait connaître son envie de retrouver le championnat de France. A 28 ans, il pourrait toutefois se voir proposer un contrat difficilement refusable sur le plan financier, même s’il y a quelques semaines, le Real Madrid de Zinedine Zidane s’est déjà heurté au refus de Chelsea de négocier le départ de son poumon du milieu de terrain.