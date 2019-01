PSG : Chelsea ne blague pas au mercato, Barcelone pleure et Paris jubile !

Dans : PSG, Mercato, Premier League, Liga.

Il y a quelques jours, L’Equipe surprenait tout le monde en affirmant que Chelsea s’était invité dans le dossier Adrien Rabiot. Une information qui demandait confirmation, mais qui semble prendre de l’épaisseur. Effectivement, Paris-United indique que le club londonien est déterminé à s’offrir l’international français. Et cela risque bien de faire les affaires du Paris Saint-Germain puisque les Blues souhaitent recruter Adrien Rabiot dès cet hiver, et sont donc enclins à payer une indemnité de transfert au champion de France en titre.

« En effet, nous sommes en mesure de vous annoncer que Chelsea est également un prétendant sérieux. Les Blues aimeraient faire signer Adrien Rabiot dès cet hiver. Le club de Roman Abramovitch se montre particulièrement actif sur le marché des transferts ces derniers temps » explique le média, qui confirme par ailleurs l’intérêt de Tottenham pour Adrien Rabiot. Mais les prétentions salariales du joueurs (10 ME par an) sont un frein pour l’équipe de Mauricio Pochettino, qui pourrait renoncer définitivement à la signature du titi parisien. Reste que le FC Barcelone est toujours le grand favori dans ce dossier, bien qu’il existe des désaccords financiers entre les différentes parties. Chelsea peut donc espérer rafler la mise… et Paris récupérer une petite somme pour se consoler.