PSG : Chacun pour sa pomme, Trapp détruit ce cliché sur Paris

Reparti à l'Eintracht Francfort au cours de l'été dernier, Kevin Trapp a fait quelques confidences sur son passage au Paris Saint-Germain.

Encore sous contrat avec le club de la capitale française jusqu'en 2020, Kevin Trapp évolue pourtant à l'Eintracht Francfort cette saison. Prêté dans son ancienne formation le 31 août dernier, le portier allemand a pris la bonne décision. Sentant le vent tourner, alors que Thomas Tuchel avait décidé de le reléguer en troisième position dans la hiérarchie des gardiens derrière Buffon et Areola, le gardien de 28 ans joue un rôle central chez le septième de Bundesliga. Autant dire qu'il ne regrette pas d'être parti de Paris après trois saisons, dont une dernière pratiquement blanche. Malgré cette fin en eau de boudin, sachant qu'il a très peu de chance de rejouer un nouveau match sous le maillot francilien, Trapp n'a aucun remord.

« Le PSG ? Bien sûr, je ne regrette pas une seconde d’avoir signé là-bas. Au PSG, c’est avant tout avec sa personnalité que l’on doit s’imposer. Ce n’est pas chacun pour soi. On se parle toujours et on s’aide les uns, les autres. Pour s’imposer, il faut bien sûr aussi être performant. À l’étranger, il est important d’approcher les autres joueurs. Vous devez montrer que vous voulez vous intégrer », a lancé, sur Eurosport Allemagne, Trapp, qui estime donc que son expérience dans un grand club comme le PSG lui a clairement rendu service dans sa carrière. Mais pas sûr que Trapp laisse une trace dans l'esprit des supporters parisiens, qui doivent encore se demander pourquoi Paris a mis près de 10 millions d'euros pour le recruter en 2015 alors qu'Areola arrivait déjà avec un statut de futur titulaire...