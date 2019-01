PSG : Cet énorme dossier cher à Al-Khelaïfi va bientôt bouger

Dans : PSG, Mercato, Ligue 1.

Ces derniers jours, de nombreux milieux de terrain ont été associés au Paris Saint-Germain. On pense à Gueye, Weigl ou encore Doucouré et Thiago Mendes. Mais visiblement, la priorité du club de la capitale reste Frenkie De Jong, la pépite de l’Ajax Amsterdam, également draguée par le Barça ou encore Manchester City. Si le dossier à tout simplement l’air impossible à boucler pour le Paris Saint-Germain en raison du fair-play financier, il semblerait que Nasser Al-Khelaïfi ait toujours de l’espoir. Cela tombe bien, l’avenir de Frenkie De Jong devrait s’éclaircir dans les prochains jours…

En effet, Catalunya Radio affirme que l’Ajax Amsterdam s’attend à des avancées importantes dans le dossier à partir de samedi prochain. Pour une raison simple : le club néerlandais disputera ce jour-là son dernier match de préparation hivernale aux Etats-Unis, et le championnat reprendra une semaine plus tard aux Pays-Bas. Or, le joueur a d’ores et déjà prévenu son entourage qu’il souhaitait connaître sa future destination avant la reprise des compétitions officielles. Pour rappel, RMC Sport révélait la semaine passée que le directeur sportif parisien Antero Henrique s’était rendu à Amsterdam pour avancer dans ce dossier complexe à bien des égards. On devrait savoir assez rapidement si le Portugais a raflé la mise.