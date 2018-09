PSG : Ces quatre clubs qui vont pourrir le PSG au 1er janvier

Dans : PSG, Mercato, Foot Europeen.

Performant sur le terrain, Adrien Rabiot est discret en dehors. Le milieu de terrain sait qu’il est préférable qu’on ne parle pas de lui. Entre son refus d’être réserviste pour les Bleus au Mondial et sa volonté de ne pas prolonger son contrat malgré les offres de son club, le milieu de terrain a choisi la bonne attitude : le silence et le travail. Néanmoins, la réalité de son contrat va bientôt le rattraper puisque, au grand dam du PSG, il sera libre de discuter avec les clubs de son choix et même de s’y engager à partir du 1er janvier prochain. Bien sûr, les changements décidés en cours de saison sont très rares dans ce cas de figure, mais quatre top clubs ne vont pas se priver de l’occasion pour faire part à Rabiot de leur intérêt officiel.

Selon The Express, ces quatre formations prêtent à bondir sont déjà connues. Il s’agit de Manchester City, Tottenham, de la Juventus et du FC Barcelone. Rien d’étonnant quand on sait à quel point il est rare de voir un joueur aussi important être possiblement gratuit, alors qu’avec un contrat longue durée sur le dos, son prix dépasserait certainement les 60 ME. Autant de raisons de craindre le pire pour le PSG, qui a déjà effectué une offre avec un salaire très élevé et la garantie de ne pas être considéré comme un milieu défensif sur l’ensemble de la saison. Visiblement, cela n’a pas convaincu un Adrien Rabiot qui attend officiellement de savoir si Paris a le coffre pour gagner la Ligue des Champions avant d’étudier la possibilité de prolonger.