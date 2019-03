PSG : Ces joueurs sont trop chers, Arsenal les laisse pour Paris

Dans : PSG, Mercato, Premier League.

Les saisons se suivent et se ressemblent pour Arsenal, malgré le départ d’Arsène Wenger.

La lutte pour le titre est déjà oubliée, et le club londonien va tenter de ramener un trophée avec l’Europa League, tout en essayant de se faire une place dans le Top4 en championnat. Pas vraiment satisfait avec son effectif, Unai Emery compte profiter de l’été pour effectuer un coup de balai, notamment au sujet de deux gros salaires dont il ne juge pas le rendement conforme à la fiche de paye. Deux joueurs qui ont régulièrement été annoncés dans le viseur du PSG ces derniers mois.

Il s’agit d’Henrikh Mkhitaryan et de Mesut Ozil, dont l’entraineur espagnol aimerait se séparer pour faire de la place dans sa masse salariale. Autant dire que les montants réclamés pour laisser partir l’Arménien et l’Allemand ne seront pas colossaux, le plus difficile étant de voir les deux milieux accepter la perspective de revoir leur salaire à la baisse. L’idée pour Arsenal est donc de faire un grand chambardement estival, puisque des gros salaires comme Petr Cech (retraite) et Aaron Ramsey (Juventus) vont aussi quitter le club. Et pour cela, les Gunners ne seraient pas contre un petit coup de pouce du PSG, si jamais le club de la capitale française était toujours intéressé par les deux manieurs de ballon que sont d’Henrikh Mkhitaryan et Mesut Ozil.