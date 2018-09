PSG : Ces deux clubs anglais surprenants qui font rêver Neymar

Dans : PSG, Mercato, Premier League.

Recruté il y a un an par le PSG, courtisé par le Real Madrid qui rêve d’en faire dans un an sa nouvelle figure de proue, Neymar a aussi fait l’objet d’autres rumeurs cet été.

Le FC Barcelone a un temps rêvé d’un retour au bercail du Brésilien, tandis que le joueur était annoncé séduit par l’idée de rejouer sous les ordres de Pep Guardiola à Manchester City, l’un des rares clubs à posséder les moyens de s’offrir l’ancien de Santos. Mais le Daily Express donne une version radicalement différente de l’avenir de Neymar. Pour le journal anglais, il n’y a qu’un seul endroit où la superstar envisagerait de jouer en Premier League, c’est à Londres. La vie à Manchester lui fait clairement peur après les échos reçus par plusieurs connaissances, et il n’envisagerait donc jamais de signer pour United ou City. Au lieu de cela, il préfèrerait rejoindre Arsenal ou Chelsea.

« Il adore l’Angleterre, mais principalement Londres. Sur l’année dernière, il est venu trois ou quatre fois à Londres. Il estime qu’il se passe toujours quelque chose ici. Il n’arrête pas de dire ‘cette ville est géniale, cette ville est géniale’. Il adore Londres », a confié un proche de Neymar au Daily Express. Cette source a ensuite précisé que Neymar s’était mis sérieusement à l’anglais récemment, et qu’il avait deux coups de cœur footballistiques à Londres : Arsenal et Chelsea. De quoi alimenter les gazettes et donner du grain à moudre aux bookmakers pour les mois à venir.