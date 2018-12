PSG : Ce remplaçant parisien va carrément arrêter le football

Dans : PSG, Mercato.

A la recherche d’au moins un milieu de terrain pour cet hiver, le Paris Saint-Germain en a pourtant un bien payé et de grande expérience dans son effectif, même s’il ne joue plus du tout.

Non, il ne s’agit pas d’Adrien Rabiot, mais bien de Lassana Diarra. Malgré quelques piges notamment en défense centrale au début de saison quand les Mondialistes n’étaient pas encore rentrés de vacances, l’ancien joueur de Chelsea, Arsenal ou du Real Madrid ne fait pas du tout partie des plans de Thomas Tuchel. Même en cas d’hécatombe ou de gros turnover, l’entraineur allemand préfère d’autres solutions.

De son côté, l’ancien international français reste irréprochable à l’entrainement, et prend place en tribune à chaque rencontre. Mais ces dernières semaines, il profite surtout de son temps libre pour promouvoir sa marque de boisson de sport, et cela pourrait très bientôt devenir sa principale activité. En effet, Paris United confirme la tendance, à savoir que Lassana Diarra discute avec ses dirigeants de la possibilité d’être libéré de ses derniers mois de contrat, et a priori ce n’est pas pour rebondir dans un autre club. Même si dans sa carrière tourmentée, Diarra a déjà réservé quelques surprises, le joueur de 33 ans a désormais le souhait de ranger les crampons, et pourrait ainsi se faire payer son contrat par Antero Henrique afin de libérer son casier.