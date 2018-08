PSG : Ce pur 6 déniché en Espagne, Paris revient à l'assaut au mercato

Dans : PSG, Mercato, Liga.

Le pari Thilo Kehrer le prouve, le PSG ne recrutera pas des Daniel Alves, Neymar ou Mbappé tous les étés, et il compte aussi se positionner sur des joueurs moins connus mais très talentueux.

Outre ce pari avec le défenseur allemand, cette politique pourrait aussi toucher la recherche d’un numéro 6. Le PSG cherche une sentinelle de longue date, et le départ à la retraite de Thiago Motta ne fait que confirmer ce manque pour le moment comblé par Lassana Diarra. Mais pour la suite de la saison, une arrivée dans les 15 prochains jours est désormais espérée. Et selon Paris United, les intermédiaires se relayent pour essayer de faire avancer le dossier menant à Stanislav Lobotka.

Le Slovaque de 23 ans est un pur milieu récupérateur qui adore évoluer devant la défense et être la première relance. Un profil qui correspond donc aux attentes de Thomas Tuchel. Récemment, le Celta Vigo a refusé une offre de 22 ME pour son joueur, ce qui indique déjà le montant nécessaire pour finaliser sa venue. Lobotka a récemment prolongé en Galice, et est sous contrat jusqu’en juin 2023, ce qui ne favorise bien évidemment pas les négociations, mais le PSG sait qu’il devra forcément mettre la main à la poche pour aller chercher un joueur capable d’apporter un plus à son milieu de terrain cette saison.