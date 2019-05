PSG : Ce jeune veut rester au mercato, il va falloir convaincre Tuchel

Dans : PSG, Mercato.

La ligne d’attaque de stars du Paris Saint-Germain a volé en éclats cette saison, si bien que Thomas Tuchel a parfois du se priver de Neymar, Cavani et Mbappé en même temps. De quoi donner du temps de jeu aux remplaçants, et peut-être même des regrets à Timothy Weah. Ce dernier, lassé de suivre les matchs en tribunes, avait quitté le PSG au mois de janvier pour rejoindre le Celtic Glasgow, où il a pu jouer 10 matchs et glaner un titre de champion d’Ecosse. De retour à Paris pour cet été, l’international américain est annoncé sur le départ afin de faire de la place. Il a toutefois encore deux ans de contrat au PSG, et espère ne pas avoir dit son dernier mot au sein de son club formateur.

« Au PSG, tout le monde me connaît par mon nom de famille, grâce à mon père. C’était un vrai challenge de partir. C’est pour ça que l’on s’est demandé avec ma famille si c’était le bon moment pour quitter Paris et se mettre en danger en tentant autre chose. Je pense que c’est très important pour un jeune footballeur de savoir sortir de sa zone de confort pour découvrir un autre environnement. L’Ecosse n'était qu'une étape. J’espère pouvoir revenir au PSG la saison prochaine et répondre aux attentes qu’auront le club et l’entraîneur envers moi. Mon ambition a toujours été d’être un joueur du PSG. Je suis formé au club et ça a toujours été un rêve. Et ça l’est encore: avoir le niveau pour évoluer dans une équipe aussi forte avec ces joueurs incroyables. Ça reste mon objectif. J’aime ce club et cela fait quatre ans que j’y suis. Pourquoi pas plus ? », a demandé sur RMC Sport le fils de George Weah, qui va toutefois devoir mettre cette volonté à l’épreuve du discours de Thomas Tuchel, qui ne semble pas vraiment compter sur lui à l’avenir. Et dans ces conditions, un transfert pourrait vite voir le jour, sachant que Rennes, Crystal Palace et Leicester sont sur les rang du jeune attaquant.