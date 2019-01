PSG : Ce club claque officiellement la porte au nez du PSG au mercato !

Dans : PSG, Mercato, Ligue 1, Bundesliga.

Très intéressé par Julian Weigl afin de renforcer son milieu de terrain cet hiver, le Paris Saint-Germain va devoir changer son fusil d’épaule et se tourner vers d’autres pistes. En effet, le Borussia Dortmund a annoncé par l’intermédiaire de son directeur sportif Michael Zorc que l’international allemand du BVB allait rester au club en ce mois de janvier. Et après la prestation XXL du joueur en défense centrale contre Leipzig samedi, cette décision semble irrémédiable malgré l’accord de principe que le PSG avait trouvé avec le joueur.

« Weigl reste à Dortmund. Il avait déjà dû dépanner en défense centrale avant la trêve contre Gladbach et avait été très bon. Il a été bon durant la préparation hivernale, constamment à un haut niveau, et il a encore sorti une performance impeccable dans cette position aujourd'hui » s’est réjouit Michael Zorc au micro de la ZDF. Une déclaration on ne peut plus clair qui ne laisse plus aucun espoir dans ce dossier qui semblait pourtant à la portée des dirigeants parisiens il y a encore quelques jours. Reste désormais à voir qui sera la nouvelle priorité du club de la capitale. Ces derniers jours, un pressing du PSG pour recruter Leandro Paredes est évoqué. Même si un accord semble encore très loin entre le champion de France en titre et le Zénith Saint-Pétersbourg…