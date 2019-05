PSG : Cavani viré par Neymar et Mbappé ? Le Qatar hésite !

Dans : PSG, Ligue 1, Mercato.

À un an de la fin de son contrat au Paris Saint-Germain, Edinson Cavani ne sait toujours pas de quoi sera fait son avenir.

Malgré ses 22 buts en 29 matchs, le Matador vit une saison compliquée au sein du club de la capitale. Toujours soutenu par les ultras, Cavani a du mal à retrouver son meilleur niveau depuis sa blessure à la hanche en février. C’est donc en partie pour cela que l’international uruguayen fait débat en interne. Certaines rumeurs évoquent même son départ dès l’été prochain. Pas forcément contre cette idée-là, la direction francilienne réfléchit bien à un potentiel transfert, qui pourrait rapporter une trentaine de millions d’euros. Mais cela en vaut-il la peine vu l’attachement et le niveau du meilleur buteur de l’histoire du PSG ? La question se pose dans l’esprit de Thomas Tuchel, selon Le Parisien.

« Tuchel n’a développé aucune affinité particulière avec le Matador. Il a pu se rendre compte par lui-même que l’Uruguayen n’est pas le complice idéal de Neymar et de Mbappé. Mais l’entraîneur parisien mesure aussi la valeur inestimable d’un buteur expérimenté, susceptible de rendre bien des services. Au bout du compte, Tuchel ne s’opposerait pas à un départ de Cavani, mais seulement si un successeur digne de ce nom se profile », explique le média francilien. Dans l’objectif de renforcer son secteur offensif, le PSG voudra d’abord se séparer d'Eric-Maxim Choupo-Moting avant de trancher dans le dossier Cavani. Le Matador, lui, souhaite en tout cas aller au bout de son bail à Paris, pour des raisons sportives (le PSG visera la Ligue des Champions), financières (salaire mensuel brut de 1,6 ME) et personnelles (sa compagne attend un enfant). Plusieurs arguments qui poussent tout de même à l'optimisme pour une reconduction entre Cavani et le PSG.