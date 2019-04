PSG : Cavani vendu 40 ME, Pierre Ménès a trouvé son successeur

Dans : PSG, Ligue 1, Mercato, LOSC.

Meilleur buteur de l’histoire du Paris Saint-Germain, Edinson Cavani sera en fin de contrat avec le club de la capitale en juin 2020.

Logiquement, la question de l’avenir de l’Uruguayen se pose dès maintenant : faut-il vendre le prolifique attaquant de 32 ans cet été, ou le conserver au risque de le voir partir pour zéro euro l’été suivant ? Le choix est vite fait pour Pierre Ménès, lequel a expliqué sur son compte Twitter que selon lui, Nasser Al-Khelaïfi ne devait pas hésiter. D’autant qu’une vente du « Matador » pourrait permettre de financer en partie l’arrivée d’un joueur tel que Nicolas Pépé.

« Entre le vendre 40M€ cet été ou qu’il parte gratos dans un an, le choix est vite fait quand même. Son remplaçant ? Pépé a 23 ans. Je pense qu’il ne ferait pas tache. Personne ne lui demande d’être au même niveau que les deux. Comme Cavani d’ailleurs qui lui aussi n’est pas au même niveau. Il faut être froid dans l’analyse. Mbappé brille en 9, Cavani est moins bon cette saison il ne veut pas prolonger et est libre dans 1 an. La logique c’est le transfert » a écrit un Pierre Ménès convaincu que Paris y gagnerait au change en vendant Edinson Cavani pour récupérer Nicolas Pépé.