PSG : Cavani pour 37ME, devinez qui veut négocier avec Paris !

Dans : PSG, Mercato, Liga.

Lié contractuellement avec le Paris Saint-Germain jusqu'en juin 2020, Edinson Cavani n'a toujours pas prolongé avec le club de la capitale, et pour être totalement clair on ne sait pas non plus si le PSG est décidé à offrir une ou plusieurs années supplémentaires à celui qui est le meilleur buteur de son histoire. Alors forcément cette situation ne passe pas inaperçue en Europe, car malgré ses 32 ans El Matador a prouvé encore cette saison qu'il n'avait rien perdu de son efficacité. Et ce jeudi, un gros calibre espagnol semble vouloir se pencher sur le cas d'Edinson Cavani.

AS affirme en effet que face à cette interrogation sur l'avenir parisien d'Edinson Cavani, les dirigeants de l'Atlético Madrid auraient tendu l'oreille. Déjà cité comme un club susceptible de faire venir l'attaquant international uruguayen du Paris SG, la formation d'Antoine Griezmann serait de nouveau en alerte sur Edinson Cavani, pour qui on évoque un transfert possible pour un montant autour de 37ME. Reste que du côté de Nasser Al-Khelaifi et Antero Henrique on est resté silencieux concernant El Matador, ce qui pourrait laisser envisage des négociations toujours en cours avec ce dernier. D'autant plus que Cavani a plusieurs fois dit qu'il se verrait bien rester jusqu'à la fin de sa carrière au Paris Saint-Germain. Mais les paroles volent et les écrits restent, ce que du côté des Colchoneros on a bien compris.