PSG : Cavani et Tuchel sont bluffés, Jesé est une référence à Paris

Dans : PSG, Mercato.

Mis à l’écart depuis le début de la saison, Jesé Rodriguez devrait quitter le Paris Saint-Germain cet hiver.

L’attaquant de 25 ans ne supporte plus sa situation et ne pense qu’à retrouver la compétition. « Pour être honnête, jouer au football me manque beaucoup. Je veux rejouer le plus vite possible, a confié l’Espagnol au quotidien As. Je compte les jours en attendant l'ouverture du mercato. Je me sens bien, je me prépare énormément. » Reste à savoir si le Parisien recevra des coups de fil en janvier. Pour s’en assurer, Jesé a donné quelques arguments, notamment sur sa condition physique. « En plus de m'entraîner avec l'équipe, je fais un entraînement personnel tous les jours. J'ai perdu sept kilos », a-t-il précisé.

La confidence de Cavani

Quant à son état d’esprit, là aussi, Jesé est irréprochable selon les témoignages relayés. « Au PSG, ils me disent presque tous qu'ils ne pourraient pas supporter ma situation ! Je m'entends très bien avec Cavani et il m'avoue parfois que ça les motive de me voir m'entraîner, a raconté l’ancien joueur du Real Madrid. Depuis la fin du mercato estival, je savais que je ne jouerais pas et que je devrais assumer ce statut. Il y a un mois, Tuchel a dit devant tout le monde que j'étais un exemple pour le reste du groupe de par ma situation et ma façon de la gérer. Il m'a remercié. »

En attendant, l’entraîneur parisien veut se débarrasser de Jesé, qui a complété sa lettre de motivation avec une rare sincérité. « La réputation que j'ai eue, c'est du passé. Ce que je veux, c'est jouer, profiter des six mois qu'il reste dans la saison. Travailler encore et encore, a-t-il promis. Je vais devoir contrôler ma faim et l'anxiété que provoque cette situation. Je veux à nouveau sentir l'odeur du terrain. Mon père vit mal le fait de ne pas me voir jouer. Tout le monde le vit mal. » Un départ serait donc une excellente nouvelle pour toutes les parties concernées.