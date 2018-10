PSG : Cavani est « triste », Tuchel veut que ça change et vite

Dans : PSG, Ligue des Champions.

Sacrifié après le carton rouge de Presnel Kimpembe contre Lyon avant la trêve internationale, Edinson Cavani avait l’occasion de faire le plein de confiance face à Amiens, samedi. Mais l’international uruguayen n’a pas marqué, malgré les cinq buts inscrits par le PSG. Pire, l’ancien attaquant de Naples a semblé ailleurs, ratant tout ce qu’il a entrepris. De quoi s’inquiéter sur son moral dans la capitale française. Interrogé à ce sujet en conférence de presse avant le choc PSG-Naples en Ligue des Champions, Thomas Tuchel a tenté de réconforter le Matador.

« J’espère qu’il va se relancer, et je pense qu’après le match de Lyon il a été un peu triste parce que j’ai pris la décision de le remplacer. Après le match contre Amiens, il n’a pas marqué et pour un numéro 9 c’est toujours difficile, ils sont tristes quand ils ne marquent pas. Mais il est très important pour nous, et en ce moment il pense un peu trop à tout ça et je lui ai dit que le but allait arriver parce qu’il travaille dur pour nous, offensivement et défensivement. Il faut qu’il garde confiance. Mercredi, ce sera un match spécial pour lui et j’espère qu’il marquera » a expliqué Thomas Tuchel, lequel devra trouver la clé pour relancer son attaquant star. Un but face à Naples serait bon à prendre, par exemple…