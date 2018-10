PSG : Cavani blessé, Tuchel furibard à la veille d'OM-PSG

Dans : PSG, Ligue 1, OM.

Thomas Tuchel s'est bien gardé d'en parler ce samedi matin en conférence de presse, et c'est de bonne guerre, Edinson Cavani est très incertain pour le match entre l'Olympique de Marseille et le Paris Saint-Germain dimanche soir au Vélodrome. Selon RMC, El Matador s'est blessé lors de l'entraînement vendredi, et le PSG décidera juste avant de s'envoler vers la cité phocéenne si Cavani est apte ou pas pour cette rencontre de gala. A priori, l'entraîneur du Paris SG aurait décidé d'aligner Kylian Mbappé en pointe si l'attaquant uruguayen devait déclarer définitivement forfait contre l'OM. Pour mémoire, c'est Edinson Cavani qui l'an dernier avait éteint subitement les supporters marseillais en égalisant sur coup-franc à l'ultime seconde alors que la victoire tendait les bras à l'Olympique de Marseille.

D'autre part, le média affirme que Thomas Tuchel n'a pas aimé le peu d'engagement mis par ses joueurs lors de l'entraînement ce samedi. Et le technicien allemand du Paris Saint-Germain a clairement haussé le ton, faisant savoir à ces joueurs qu'il attendait d'eux un peu peu plus de sérieux au travail. Un message que Thomas Tuchel avait déjà fait passer à la pause, mercredi lors de PSG-Naples. A priori, les joueurs parisiens ont du mal à comprendre...