PSG : C'est le souk à Paris, Dugarry n'y comprend plus rien

Dans : PSG, Ligue 1.

La grosse défaite subie par le Paris Saint-Germain contre Lille (5-1) dimanche soir continue de faire énormément réagir. Sportivement, le club de la capitale devra évidemment progresser afin d’atteindre ses objectifs la saison prochaine. Mais outre les problèmes sur le terrain, Christophe Dugarry regrette un management défaillant et une communication souvent floue, qui empêche de savoir exactement dans quelle direction se dirige le PSG. Sur l’antenne de RMC Sport, l’ancien attaquant de l’Equipe de France a ainsi poussé son petit coup de gueule…

« Leur saison n’est pas réussie. Ça ne me pose pas de problème que Paris soit une année dans l’échec, toutes les équipes peuvent être dans l’échec. Il n’y a qu’une seule équipe qui est championne d’Europe, toutes les autres équipes ne le sont pas et ce n’est pas pour cela qu’on parle d’échec. Dès que ça concerne le Paris Saint-Germain, j’ai l’impression que tout part en vrille. J’ai le sentiment que rien n’est tenu. Que chacun parle quand il en a envie. Quand tu subis une contre-performance tu dois avoir une analyse commune pour avancer. Chacun analyse l’échec à sa façon et on ne sait pas où ce club va » a commenté Christophe Dugarry, pour qui un patron doit (enfin) prendre les choses en main au Paris Saint-Germain. Il serait temps…