PSG : C'est fini pour Buffon, Paris a déjà trouvé la solution

Dans : PSG, Mercato, Foot Europeen.

Arrivé l’été dernier à la surprise générale en provenance de la Juventus Turin, avec qui il a longtemps été considéré comme le meilleur portier du monde, Gianluigi Buffon devait apporter son expérience et sa solidité pour aider le PSG à franchir un cap. Uniquement jugé sur le parcours européen, l’Italien n’a pas répondu aux attentes, avec sa bourde coupable quand Paris avait le plus besoin de solidité contre Manchester United. Et cette simple erreur risque de lui coûter cher puisque sa prolongation annoncée comme acquise avant le match, a volé en éclats après cette performance.

Selon Sport Bild, très disert sur le champion de France ces derniers jours, les dirigeants ont bien l’intention de laisser Buffon filer sans rien lui proposer. L’idée serait de confier les clés à Alphonse Areola, qui aurait alors comme doublure un certain… Kevin Trapp. Un scénario assez imprévisible puisque le portier allemand avait quitté Paris avec l’étiquette de numéro 3. Mais sa bonne saison sous le maillot de Francfort a fait visiblement son effet auprès des dirigeants franciliens, surtout que ces derniers savent bien que ce retour gratuit d’un joueur prêté permettra de faire des dépenses plus fournies à d’autres postes. Reste à savoir si cela suffira pour les exigences européennes du PSG la saison prochaine.