PSG : C'est bouclé pour Paredes, visite médicale ce vendredi

Dans : PSG, Mercato.

Cette fois, ça sent bon pour la première recrue de l’hiver au Paris Saint-Germain. Selon RMC, un accord total a été trouvé avec le Zénith Saint-Pétersbourg pour le transfert du milieu de terrain Leandro Paredes. Le transfert portera sur un montant de 40 ME, avec 5 ME de bonus liés principalement aux performances du PSG en Ligue des Champions.

Une somme qui dépasse l’enveloppe prévue par le club de la capitale pour le marché des transferts, mais qui était plus que nécessaire pour boucher un énorme trou dans ce secteur de jeu. De son côté, le joueur argentin passera la visite médicale dans l’après-midi de ce vendredi à Doha, pour s’envoler ensuite vers Paris et la ville de son nouveau club. Il s’y engagera pour quatre ans et demi, avec un salaire estimé à 4 ME net par an.